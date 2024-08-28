Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde akşam saatleri başlayan yoğun yağmur ve dolu yağışı bazı evlerin ve işyerlerinin bodrum katlarına su basması ve tarım arazilerinde zarara yol açtı.BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri’nin köylerinde yoğun yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ilçe merkezinde bazı ev ve işyerlerinin bodrum katını ve giriş katlarını su bastı.

İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş yoğun yağış nedeniyle zarar gören şerbetçiotu ve Pazaryeri Boncuk Fasulyesi tarlalarında inceleme yaptı.

Belediye ekipleri su taşkını yaşanan cadde ve sokaklarda su tahliyesi için çalışma yaparken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “İlçemizde meydana gelen dolu ve sürekli sağanak yağış nedeniyle zarar gören tarlalarımız var evlerimizde sel baskını olan yerlerde belediye ekiplerimiz müdahale ediyor. Allah beterinden korusun. Yarında tarım il ve ilçe müdürlüğü ekipleri zarar gören tarlalarımızı hasar tespit etmeye devam edecekler” dedi.