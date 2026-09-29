Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda gerçekleştirilen ‘Bursa Bilim Şenliği: BilimFest’, her yaştan bilim ve teknoloji meraklıları tarafından büyük ilgi gördü. İki gün süren şenlik boyunca düzenlenen uygulama atölyeleri, bilim gösterileri, söyleşiler ve sergiler; katılımcılara bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı sundu. Yıldırım Belediyesi’nin örnek projelerinden olan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi de etkinlikte yerini aldı. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin standı ziyaretçi akınına uğrarken, eğitim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaları katılımcılara tanıtıldı. Ayrıca Robotik Kodlama Atölyesi’nde öğrenciler tarafından geliştirilen robotlar da şenlikte sergilendi.

Gençleri geleceğe hazırlıyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Bilim Şenliği: BilimFest’i ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Başkan Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak etkinliğin parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Yılmaz, "Bilginin hızla üretildiği ve teknolojinin hayatımızı yeniden şekillendirdiği bir çağdayız. Yapay zekadan biyoteknolojiye kadar her alanda dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bizler de çocuklarımızın bu dönüşüme yön vermesini istiyoruz. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla Yıldırım’da çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Bilimin merkezi yıldırım

Yıldırım’ı bilimin ve teknolojinin merkezi yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Molla Yegan Çocuk Üniversitemizde evlatlarımız robotik kodlamayı öğreniyor, yapay zekayla tanışıyor ve uzayı keşfediyor. Yıldırım Yapay Zeka ve Teknoloji Merkezimizde gençlerimiz yeni imkanlar sunuyor, bilim ve teknoloji etkinliklerini destekliyoruz. Yılın belirli zamanlarında çocuklarımız için bilim şenlikleri, gençlerimiz için teknoloji festivalleri düzenliyoruz. Bilimi kentimizin merkezine almaya gayret ediyoruz. Bizler istiyoruz ki evlatlarımız kendi fikirlerinin peşinden gitsin, denesin ve üretsin" dedi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise festivale katkılarından, bilime ve gençlere verdiği desteklerden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.