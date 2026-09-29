Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı'nın dün açılışı gerçekleştirildi. İki gün sürecek olan fuarda turizm sektörünün paydaşları bir araya gelme ve iş birliği yapma fırsatı buldu. Fuarda, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri tarafından 8 yıl önce kurulan Here Event firması da yer aldı.

Firmanın kurucu ortaklarından Gökhan Malkoç, fuara ilk kez katıldıklarını belirterek, "Biz aslında bir organizasyon firması olarak yola çıktık. Bu, Bahçeşehir Üniversitesi mezunu arkadaşlarla kurduğumuz bir yapıydı. Ve şu an 250 kişiden fazla istihdama sahibiz. Bu anlamda hem etkinlik organizasyonları yapıyoruz hem de misafirlerimize uçtan uca seyahat deneyimleri sunuyoruz. İşi 13 ayrı kolda yönetiyoruz. Sadece misafirin herhangi bir yere ulaşması, konaklaması değil; o süreç boyunca yaşadığı tüm deneyimi, kurduğumuz yapıyla kendi perspektifimizden veriyoruz. Bu anlamda hem etkinlik hem seyahat acentesi olarak çalışıyoruz" dedi.



"Teknolojiyi turizme entegre ettik"

Turizm sektördeki dinamik yapıyı göstermeyi hedeflediklerini belirten Malkoç, turizmin hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör olduğunu hatırlatırken, teknoloji ve yapay zekayla birlikte sektörün de dönüşmeye başladığını vurguladı. Malkoç, "Turizm hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör ama oyunun kuralları değişiyor, işin içine teknoloji giriyor. Biz de teknolojiyi turizmle çok iyi bağdaştırdığımıza inanıyoruz. Bu noktada paradan daha değerli ve en önemli şey zaman. Biz orada kişilerin zamanını en asgari şekilde kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden yapay zekaya entegre ettiğimiz, teknolojik altyapılı ve turizm sektöründe kullanılabilmesi için geliştirdiğimiz üç tane ürünümüz var. Hem fintech projemiz hem de bazı VIP projelerimiz var. Bu noktada turizmdeki açığı umuyoruz ki el birliğiyle kapatacağız" ifadelerini kullandı.



"Misafirler deneyimlerini kısa sürelere indirgemek istiyor"

Turizmin her geçen gün daha teknoloji odaklı olmaya başladığını belirten Gökhan Malkoç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Misafirler kullanıcı deneyimlerini çok kısa sürelere indirgemek istiyorlar. O yüzden herkesin elinde olan cep telefonuyla bu sorun çözülüyor. Misafir beklentisi artık ‘Nereye gideyim, nereyi göreyim' sorularından ziyade, ‘Nerede, ne yapabilirim, nasıl bir deneyim yaşayabilirim' oluyor. O yüzden biz de teknolojiyle bu harmanı büyütmek ve başka destinasyonlara açılmak istiyoruz. Şu an Türkiye'de 81 ilde hizmet veriyoruz. Başka ülkelerde Türk firmalara ve yabancı firmalara hizmetler veriyoruz. Buradaki destinasyonları artırıp, iş birliklerimizi kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu fuar İstanbul için turizm anlamında çok önemli bir fuar. İstanbul sadece kültür turizmine indirgenemeyecek kadar büyük bir şehir. Bu nedenle, fuarın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Hem müşterilerimizle hem olası müşterilerimizle hem de iş ortaklarımızla bir aradayız."