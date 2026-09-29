Esenler Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle Esenler Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Şenliği'nin bu yıl 2'ncisi düzenlendi. Esenler Bilim Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlaması amaçlandı. Şenliğe katılan öğrenci ve öğretmeler bilimsel çalışmalar yaptı. 26 atölyenin bulunduğu etkinlik alanında bilim şovları, çeşitli yarışmalar, afet farkındalığını artırmaya yönelik aktiviteler, oyunlar ve söyleşiler de yer aldı. Öte yandan katılımcılara çeşitli ikramlar ve hediyeler de verildi. Programa katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise yapılan çalışmaları yakından takip ederek katılımcılarla sohbet etti. Şenliğin 26 Eylül'e kadar devam edeceği öğrenildi.



Bilimin farkındalığını fark edebilecekleri platformlar oluşturmak istiyoruz

Etkinlik alanında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yakında açılacak Türkiye'nin en büyük bilim merkezi projesine ve çocukların farkındalık kazanma süreçlerine değinerek, "Bugün bilim şenliğinde çocuklarımızla beraber TÜBİTAK'la aslında her bir çocuğumuza bilimin farkındalığını fark edebilecekleri platformlar oluşturmak istiyoruz. Yakında açacağımız Türkiye'nin en büyük bilim merkeziyle beraber bu farkındalığı oluşan çocuklarımız, bu farkındalıklar içerisinde Türkiye'nin gelecekte aktif bilim insanları olabilecek ve Türkiye'yi değişik yönlerde temsil edecek bilim insanı olabilecek. Biz belediye olarak TÜBİTAK iş birliğiyle beraber çocuklarımızın elinden tutmaya çalışıyoruz. Burada çocuklarımız farkındalıklarını, farkı, üretimlerini ortaya koyuyorlar. Biz de bu farkındalıkla beraber çocuklarımızı bilim dünyasında aktif hareketlerini takip edip onların güzel bir bilim insanı olması ve Türkiye'nin önü açık bilim insanlarının yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstermek için böyle şenlikler düzenliyoruz. Bu şenliklere katılan çocuklarımıza, bize destek veren TÜBİTAK'ımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Sayısal alandaki derslerine yönelik katkı sağlayabilir"

Öğretmen Sema İbrahimoğlu, çalışmaların öğrencileri geliştirdiğini anlatarak, "Esenler'in 2. kez düzenlemiş olduğu bilim festivalindeyiz. Buraya Bilim Arnavutköy'den geliyoruz. Hama boncuklarıyla piksel art sanatı var. Bu sanatla birlikte öğrenciler görüntü işleme, programlama, verilen komutları yerine getirme ve sıfır-bir mantıklarını kavrıyorlar. Problem çözme odaklı olduğu için daha çok sayısal alandaki derslerine yönelik katkı sağlayabilir" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Akın Çoban ise "Biz burada etkinlikler yaptık. Çok eğlenceliydi, herkese tavsiye ederiz. Hatta bizden küçük yaştaki çocuklar bile var, eğleniyor. Esenler Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.