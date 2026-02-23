Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Satranç Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Bilecik genelinden çok sayıda sporcunun katılım sağladığı organizasyonda yıldız sporcular dereceye girebilmek için hamlelerini en iyi şekilde değerlendirdi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda başarılı olan sporculara madalya ve kupaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Satranç branşında elde edilen bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin sporla gelişimini desteklemeye devam edeceğiz' dedi.