Bilecik’te düzenlenen ‘M-C-C DER Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığı destekleriyle Çerkeşli Köyü Gölet’inde yapıldı.

Türkiye’de Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı alanında önemli yarışmalardan biri olan ‘MCC-DER Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ bu yılda geleneğini bozmadı.Düzenlenen ‘M-C-C DER Sazan Balığı Yakalama Yarışması’na Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığı destekleriyle Çerkeşli Köyü Gölet’inde devam edecek. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yıllardır bu yarışmaya ev sahipliğini yaptıklarını anlatarak, "Katılan tüm yarışmacılara başarılar dilerim" dedi.