Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ev yangını ihbarı yapılması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Bölgede yapılan incelemelerde, yangının Vedat D. isimli şahsa ait evde sobanın alev alması sonucu çıktığı tespit edildi. Yangında evin çatı kısmında yaklaşık 15 metrekarelik alanın yandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Öte yandan, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.