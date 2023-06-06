Bilecik’te emniyet tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2 ayrı sokak satıcısının ikametinde yapılan operasyonda 31,99 gram Metamfetamin maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilmiştir. R.H. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslar ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ ve ’Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçları çerçevesinde tutuklanarak, Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.