Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, su kayıplarının azaltılması ve korunması amacıyla kentte inceleme ve temaslarda bulunan yetkililerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz ay Bilecik Karasu İçme ve Kullanma Suyu Başkanlığına da seçilen Belediye Başkanı Subaşı, ilgili birim temsilcileriyle birçok konuda fikir alışverişinde bulundu. İSKİ Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanı İsmail Aydın, Asya Su Kaynakları ve Basınç Yönetimi Şube Müdürü V. Samet Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Mühendisi Bahadır Özçam ve Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ile Bilecik Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Onur Kavuştu ve birim çalışanlarının olduğu toplantıda su kayıplarının korunması konuları ele alındı.

Gerçekleştirilen buluşma hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, önemli bir çalışmanın içinde olduklarını belirterek, ‘Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Su Verimliliği Seferberliğinin, kentsel su verimliliği bileşeni kapsamında içme suyu sistemlerindeki su kayıplarının azaltılması konusunda bir toplantı ve saha çalışmaları gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.