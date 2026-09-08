Yeni düzenleme; Guadeloupe, Martinik, Fransız Guyanası, Reunion, Mayotte, Yeni Kaledonya ve Fransız Polinezyası gibi Fransa'ya bağlı ancak Schengen bölgesine dahil olmayan topraklara yapılacak seyahatleri kapsıyor.

SCHENGEN VİZESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Fransa'nın yürürlükteki vize kurallarına göre, vize zorunluluğu bulunan ülkelerin vatandaşlarının denizaşırı Fransız bölgelerine seyahat edebilmek için ilgili bölgeye özel vizeye sahip olması gerekiyor. Standart Schengen vizesi, bu bölgelere doğrudan giriş hakkı sağlamıyor.

Hem Fransa'nın Avrupa kıtasındaki topraklarını hem de denizaşırı bölgelerinden birini ziyaret etmek isteyen yolcuların ise Schengen vizesine ek olarak seyahat edecekleri denizaşırı bölge için ayrıca geçerli bir vize almaları gerekebiliyor.

TÜRK VATANDAŞLARI DA KAPSAMDA

Söz konusu uygulama Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiriyor.

France-Visas tarafından yayımlanan güncel bilgilere göre, Fransa'nın verdiği 6 ay ile 5 yıl arasında geçerliliğe sahip çok girişli vizeler üzerinden bazı ülke vatandaşlarına tanınabilen denizaşırı topraklara giriş muafiyetinde Türkiye bulunmuyor.

Belirli koşullara bağlı söz konusu muafiyet Çin, Hindistan, Katar, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerin vatandaşları için uygulanabiliyor.

Bu nedenle Türk vatandaşlarının seyahat edecekleri Fransız denizaşırı bölgesine, kullandıkları pasaport türüne ve oturum durumlarına göre ayrıca vize başvurusunda bulunmaları gerekebiliyor. Türkiye'den yapılan Fransa vize başvurularında karar yetkisi ise Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğunda bulunuyor.

Bakü Girişim Grubu (BIG), Fransa'nın denizaşırı bölgelerde uyguladığı vize ve giriş prosedürlerinin siyasi amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.

Grup tarafından yapılan açıklamada, ek giriş şartlarının gazetecilerin, akademisyenlerin, insan hakları savunucularının ve diğer uluslararası aktörlerin söz konusu bölgelere erişimini güçleştirdiği savunuldu.

BIG ayrıca Fransız makamlarının bazı grup çalışanlarının yanı sıra organizasyon aracılığıyla denizaşırı Fransız topraklarına gitmek isteyen bazı kişilerin vize başvurularını da reddettiğini iddia etti.