Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sürücülere plaka mevzuatına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç plakalarının standartlara uygun olması konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Trafik düzeninin sağlanması ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla yapılan uygulamada sürücülere broşürler dağıtıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, standart dışı plaka kullanımının doğurabileceği olumsuzluklar ve bu kapsamda uygulanacak cezai işlemler hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Plaka mevzuatına uygunluk konusunun denetim ve güvenlik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına araç plakalarında mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiğini belirtti.