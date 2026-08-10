Bilecik İstasyon Spor Salonu'ndan Futbol İl Temsilci İsmail Özdil başkanlığında gerçekleşen kura çekimine takım başkan ve yöneticileri katıldı. Yapılan kuralarda U11 Gençler Ligi A Grubu'ndan BFA, Lefke Birlik, Bilecik Gençlerbirliği Spor, Pazaryerspor ve Söğütspor yer aldı. B Grubu ise, Osmanelispor, 4 Eylülspor, 1299 Bilecikspor Kulübü ,Bozüyükgücü Spor, Vitraspor yer aldı.

U12 Gençler Ligi A Grubu'ndan Pazaryerispor, Bozüyük Gücüspor, Söğütspor, Bozüyükspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor, Gölpazarıspor ve Demirköy 2018 Spor'dan oluştu. B Grubu ise; Lefke Birlikspor, Ertuğrulspor, 1299 Bilecikspor Kulübü, Vitrasspor, Osmanelispor, Güneşspor, 4 Eylülspor ve BFA yer aldı.

U13 Gençler Ligi A Grubu'nda Osmanelispor, Ertuğrulspor, Vezirhanspor, Bozüyükspor, BFA, Vitraspor ve 1299 Bilecikspor Kulübü'nden oluştu. B Grubu'nda ise, Söğütspor, Büzüyük Gücüspor, 4 Eylül Spor, Pazaryerispor, Lefke Birlikspor ve Bilecik Gençlerbirliği Spor'da oluştu.

Futbol İl Temsilci İsmail Özdil, ilk olarak Eylül ayında U12 Gençler Ligi'nin başlayacağını söyleyerek, tüm kulüplere yeni sezonda başarılar diledi.