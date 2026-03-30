Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen program, İl Müdürü Çetin Ayvalık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında üreticilere, meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri ile verimliliği artırmaya yönelik gübreleme uygulamaları hakkında detaylı bilgiler verildi. Programda uzmanlar tarafından yapılan uygulamalı anlatımlarda, doğru budama yöntemlerinin ağaç sağlığı ve ürün kalitesi üzerindeki etkileri aktarılırken, gübreleme tekniklerinin de sürdürülebilir tarım açısından önemi vurgulandı. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 'Üreticilerimizin bilinçli tarım uygulamalarıyla daha verimli ve kaliteli ürün elde etmesini hedefliyoruz. Bu tür eğitimlerle sahadaki bilgi düzeyini artırmaya devam edeceğiz' dedi.