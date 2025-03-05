Bilecik Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı ilk birleşimi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında geçtiğimiz gün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Gündem maddeleri sonrası söz isteyen AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetci, Bilecik için çok önemli bir konuya parmak bastı. Sünetci, "Bildiğimiz kadarıyla itfaiye araçlarında yangın merdivenimiz 23 metre, kentte yüksek katlı binalar mevcut ve bu merdivenler yetişmiyor. Bunu daha uzun almamız gerekmez mi? Yakın zamanda Bolu yaşanan yangından ders çıkartılarak bir yangın istasyonu TOKİ tarafında şuanda bir yangın olduğunda itfaiyemiz buradan hızlı gitmek zorunda kalıyor. O yüzden TOKİ ve İstasyon bölgesinde bir mobil itfaiye kuramaz mıyız?" dedi.

"İtfaiye ile bizlerde aynı hasiyetteyiz"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı verdiğini cevapta, "İtfaiye ile bizler de aynı hasiyetteyiz. Çalışmaya devam ediyoruz. İtfaiye olarak belli bir çalışmalarımız var, belli hibe isteklerimiz var, yazılan yazılar var. Bizler de beklemedeyiz. Ama bu konuda gerçekten ciddi bir çaba sarf ediyoruz. En yakın zamanda da itfaiye almak istiyoruz" dedi.

"Sıkışmalı kazalara gidecek tam donanımlı bir aracımız yok"

Sünetci, konuşmasının devamında, "Aldığım bilgi doğrultusunda sıkışmalı kaza olduğunda, araç durumu nedir? Belediyemiz bu tür kazalara gidecek tam donanımlı bir araç almayı düşünüyor mu?" dedi. Başkan Subaşı, "Aracımız yok, çok doğru. İtfaiye aracı ve bunların hepsi gündemimizde ve başvurularımızı yaptık" dedi.