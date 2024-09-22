Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, kentte yaşanan çöp krizi sorununun kaynağının Bilecik Belediyesi’nin birliğe olan 23 milyonluk aidat ödemelerini aksatması olduğunu belirterek, Bilecik Belediyesi’nin konuyu saptırarak algı operasyonu yürüttüğünü söyledi.

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde çöp toplama işini yapan Referans firmasına bağlı işçiler maaşlarını alamadıklarını iddia ederek kent merkezindeki çöpleri toplamamıştı. Ardından Bilecik Belediye Başkanı, Bilecik Belediyeler Birliğini hedef göstererek, Bilecik Belediyeler Birliğinin çöpleri toplamaması nedeniyle yaşanan soruna hemen çözüm ürettiklerini belirterek, "Halkımızın sağlığıyla oynayarak onları cezalandırmaya kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" demişti.

“Bilecik Belediyesi konuyu saptırarak algı operasyonu yürüttü”

Bu açıklamalar sonrası yazılı bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, “Birlik üyelerimiz ile birlikte işçilerin özlük haklarını korumak için çalışmalar yaparken işçilerin maaşlarının ödenmediğini öğrenince hemen harekete geçtik. Bir kadın belediye başkanı olarak Bilecik Belediye Başkanımızın üzülmesine müsaade etmedik. Kendisini de bilgilendirdik. Bilecik’te yaşanan kısa süreli katı atık toplama krizi sonrası bizler hemen konuya el attık. Sorunun kaynağı Bilecik Belediyesi’nin birliğe olan aidat ödemelerini aksatması ve Bilecik Belediyesinin konuyu saptırarak algı operasyonu yürütmesidir” dedi.

“Bilecik halkını daha fazla mağdur etmeden hızlı ve profesyonel bir şekilde yepyeni, sıfır araçlarla çöp toplama işini gerçekleştirdik”

Zekiye Tekin, yaşanan aksaklığın hızla çözüldüğünü belirterek, “Hukuki süreçlerle birlikte hızlıca harekete geçtik. Yüklenici firmalarla ve belediyelerimize resmi bildirimleri yaptıktan hemen sonra çöplerin toplama işini Bilecik halkını daha fazla mağdur etmeden hızlı ve profesyonel bir şekilde yepyeni, sıfır araçlarla gerçekleştirdik. Ancak, Bilecik Belediyesinin medya ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

“Belediye’nin birliğe olan 23 milyonluk borcu nedeniyle yüklenici firmalara ödeme yapılamadı”

Tekin, Bilecik Belediyesi’nin birliğe olan 23 milyonluk borcu, krizin ana sebeplerinden biri olduğunu anlatarak, “Belediye’nin birliğe olan borcu nedeniyle yüklenici firmalara ödeme yapılamadı. Belediye borçlarını zamanında ödemediği için, toplama taşıma firması da çalışanlarının maaşlarını ödeyemedi. Bilecik’te çöp toplayan ekipler işe çıkmama eylemi gösterdiler. Bu da emekçileri ve Bilecik halkını mağdur etmişti” şeklinde konuştu.

“Algı operasyonu yapıldı”

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Belediyesinin algı operasyonu yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Bilecik Belediyesi sosyal medyada verdiği demeçlerle konuyu saptırdı. Biz kendilerinden kaynaklı sorunu çözmek için çabalarken, kendisi bu süreçte gerçekleri çarpıtarak bir şov hazırlığı içerisindeydi. Bilecik belediyesini borçlarını ödemesi konusunda aradığımızda “bu gün işçiler çöpe çıkmazlarsa parayı yarın da ödemeyiz” dediler. Bizde bunun üzerine Biosun ve Referans firmalarını Yazılı ve sözlü olarak uyardıktan sonra hukuki işlemleri bitirdiğimiz gibi hızlıca çöpleri topladık.”

“Birkaç saati içinde Bilecik merkezde 40 ton atık toplandı”

Tekin, yaşanan kriz sonrası hızlı müdahaleyle Biosun firması tarafından 40 ton atık toplandığını anlatarak, “Bilecik Belediyesinin topladığı çöpün kantar fişinin 19 bin 320 kilogram olarak tutanak halinde teslim alındı. Ayrıca imtiyaz sözleşmesine göre il dışından kayıt dışı araçlarla çöp toplamak ve atık merkezine getirmek ‘Hukuka aykırı’ ibaresi olduğundan belediye başkanımıza zarar gelmemesi için Eskişehir den araç getirmemesini özellikle söyledik. Yine ısrarla birlik Biosun kamyonları çöp toplarken çöpler toplanmadı düşüncesiyle toplanan çöpleri belediyemizi üzmemek adına tutanakla tesise kabulü yapıldı. Bilecik Belediyesinin Bilecik halkından her ay su ücretleri ile birlikte tahsil ettiği çöp, atık, arıtma, bertaraf etme ücretlerini başka yerlerde kullanıp, birliğimize borçlu hale gelmesi çöp toplama hizmetlerini aksatmaktadır. Bilecik Belediyesi’nin haksız olduğu konuda kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi üzücü olmuştur. Bilecik halkından su ücretleri ile birlikte her ay toplanan çöp çevre ve atık bedellerinin bu hizmetleri için ödenmeyip başka alanlarda kullanılması sonra da kamuoyundan bu gerçeği gizleyerek algı oluşturulamsası Bilecik belediyesine yakışmamıştır. Kamuoyunu yanıltmak ve algı yürütmek yerine, birliğimize olan aidat borçlarının ödenmesini ve bu tip krizlerin önüne geçilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Birliği siyasete alet etmeyeceğiz”

Açıklamasında siyasi kaygılara da dikkat çeken Başkan Tekin, “Biz Bilecik Belediyeler Birliği’ni siyasete alet etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz. Ayrıca emek, en yüce değerdir ve siyaset malzemesi yapılamaz” ifadelerine yer verdi.