Bursa’nın İnegöl ilçesinde yetişen genç futbolcu Ertuğrul Ellikçi, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek Galatasaray Futbol Akademisi’ne transfer oldu.

2017 doğumlu olan Ertuğrul Ellikçi, daha önce Bursa Kültürspor forması giyiyordu. Genç yetenek, yeni sezonda Galatasaray altyapısında eğitimine ve futbol kariyerine devam edecek.

Aynı zamanda İnegöl İshakpaşa İlkokulu öğrencisi olan Ertuğrul’un Galatasaray altyapısına transferi, ailesi ve eğitim gördüğü okulun yanı sıra İnegöl’de de büyük sevinçle karşılandı.

Galatasaray Futbol Akademisi tarafından yapılan paylaşımda ise 2026-2027 sezonu yapılanması kapsamında 10-19 yaş aralığında 28 genç futbolcunun akademi kadrolarına dahil edildiği belirtildi.

Galatasaray Akademisi paylaşımında genç futbolculara, “Hoş geldiniz Genç Aslanlar!” mesajı verilirken, genç oyuncuların Galatasaray kültürüyle yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

İnegöl’den Galatasaray’a uzanan yol

Ertuğrul Ellikçi’nin transferi, İnegöl’de altyapıdan yetişen genç futbolcuların önemli kulüplerin radarına girebildiğini bir kez daha gösterdi.

İnegöllü genç yeteneğin önümüzdeki yıllarda Galatasaray altyapısında göstereceği performans şimdiden merak konusu olurken, futbolseverler Ertuğrul’un gelişimini yakından takip edecek.

İnegöl’ün genç yıldızı artık Galatasaray için ter dökecek.