İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Hiçbirimizin alınan bu istifa kararından önceden bilgisi yoktu. Daha önceden haberim olsaydı hiç buraya gelir miydim! Hiçbirimizin haberi yoktu."

İSTİFA SEBEBİNİ AÇIKLADI

"Bu akşam İsmail Kartal'ın kafasına şişe fırlattılar! Bundan dolayı büyük bir üzüntü yaşıyor, asıl sebep bu!"

"GÖREVİNE DEVAM EDİYOR"

"İsmail Kartal görevinin başındadır ancak camianın da İsmail Kartal'a artık sahip çıkması gerekiyor!"

"TAKIMIMIZ İYİ BİR OYUN SERGİLEDİ"

"Bizim takımımız gayet iyi oynadı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. Bizim yaptığımız hesaba göre gruptan çıkma şansımız var. Şuradan veya buradan şu puanı alırız diye konuşmuyorum. Buna zaten müsaade etmiyorsunuz! Levent sahaya çıktı, iyi oynadı mı? Bartuğ iyi bir performans sergiledi mi? Söyleyin! O halde derdiniz ne! Yok oyuncu eksikmiş, şuymuş buymuş!"