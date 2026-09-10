UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça dair değerlendirmeler yaptı. Kartal, "Bu akşam verdiğim taktikleri eksiksiz uygulayan futbolcularımı kutluyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesine yakışan bir mücadele ortaya koyduk. Sahadan galibiyetle ayrılabilirdik, çok net fırsatlar da yakaladık. İlk maçımız beraberlikle sonuçlandı. Öğrencilerimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kulübümün önünü açmak adına görevi bırakıyorum"

Basın mensuplarından soru kabul etmeyeceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Üç aydır bu görevdeyim. Sezon başından bu yana futbolcularımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, kamplar... Başkanımız ve yönetimimiz bize her türlü desteği sağlamaya gayret etti. Çok güzel anılar biriktirdik. Bu akşam itibarıyla futbolcularımı tebrik ediyor ve görevimden ayrılıyorum. Bugüne dek yanımda olan taraftarımıza, basın mensuplarına, kulüp personeline ve futbolcu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam görevimi noktaladım. Kulübümün önünü açmak maksadıyla ekibimle beraber bu kararı verdik. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye, oyuncularımıza ve yeni gelecek teknik heyete yardımcı olmak adına yol yakınken ve bir daha kesinlikle dönmemek şartıyla istifa ediyorum."