Tagatose' adı verilen bu tatlandırıcı, düşük kalorili yapısı, kan şekerini neredeyse etkilememesi ve ağız ile bağırsak sağlığına potansiyel faydalarıyla şeker arayışında önemli bir dönüm noktası olabilir.

Tagatose nedir ve nerede bulunur?

Tagatose, süt ürünlerinde (ısıtma veya enzim işlemi sırasında) ve elma, ananas, portakal gibi bazı meyvelerde doğal olarak bulunan, ancak doğada oldukça nadir rastlanan bir şeker türüdür. Meyvelerdeki toplam şekerin yalnızca %0,2’sini oluşturduğundan doğrudan elde edilmesi güçtür. Şimdiye kadar üretimi hem düşük verimli hem de maliyetli olan bu madde için Tufts Üniversitesi araştırmacıları biyosentetik bir yöntem geliştirdi.

Bakteriler şeker fabrikasına dönüşüyor

Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar Escherichia coli bakterilerini genetik olarak mühendislikten geçirerek adeta küçük fabrikalara dönüştürdü. Cıvık mantardan elde edilen ve 'Gal1P' adı verilen özel bir enzim, bakterilere aktarıldı.

Bu yöntemle bakteriler, bol miktarda bulunan glikozu yüzde 95 verimlilikle tagatose'a dönüştürmeyi başardı. Geleneksel yöntemlerde bu oran yüzde 40 ile yüzde 77 arasında kalıyordu.

Galaktoz gibi pahalı ham maddeler yerine glikozun kullanılması, üretimi ekonomik olarak çok daha uygulanabilir hale getirdi.

Sofra şekerinin tatlılık oranının yüzde 92'sine sahip. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların aksine pişirme ve fırınlama sırasında şeker gibi karamelize olur ve ürünün fiziksel yapısını korur.

Sofra şekerinden yaklaşık yüzde 60 daha az kalori içeriyor.

İnce bağırsakta yalnızca kısmen emildiği için kan şekeri ve insülin seviyelerinde çok az artışa yol açıyor; bu da diyabet hastaları için büyük önem taşıyor. Diş çürüklerine neden olan bakterileri beslemek yerine büyümelerini yavaşlatıyor ve bağırsaktaki faydalı bakteriler üzerinde probiyotik etkiler gösterebiliyor.

Gelecekte bizi ne bekliyor?

Araştırmacılar, bu yeni biyosentez stratejisinin sadece tagatose için değil, diğer nadir şekerlerin üretiminde de devrim yaratabileceğini belirtiyor.

FDA tarafından "genel olarak güvenli" (GRAS) sınıfına alınan tagatose, bu yeni üretim yöntemiyle birlikte gıda sanayisinde çok daha yaygın ve uygun maliyetli bir alternatif haline gelebilir.