Bilim alanında birçok kâşif yetiştiren ve Dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı Şanlıurfa’da, gençlerin teknoloji çağında bilimle yakından ilgilenip, yeni bilim insanlarının yetişmesine büyük olanak sağlayacak olan Şanlıurfa Bilim

Merkezinde sona gelindi.ŞANLIURFA (İGFA) - Farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturmayı, deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan Şanlıurfa Bilim Merkezi bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik edecek.

Sessiz ortamlarda, cam vitrinlerin ardında sergilenen, dokunulması yasak objelerden oluşan klasik müze kavramının aksine Şanlıurfa Bilim Merkezi ziyaretçilerine gezilebilir, denenebilir ve dinamik bir ortam sunacak.

Bilim Merkezinde yer alacak matematik, ahşap ve tasarım, robotik ve kodlama, biyoloji ve kimya, STEM, astronomi atölyeleri sayesinde Şanlıurfa'da bilimsel öğrenmenin her yaş grubunda sağlanmasının önü açılmış olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje kapsamında Şanlıurfa’da Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınlarında inşa edilen Bilim Merkezi çok yakında hizmete girecek.

Okullar bölgesinde yer alması nedeniyle öğrencilerin uğrak mekânı haline gelecek olan Şanlıurfa Bilim Merkezi, çocukların ve gençlerin okuldaki eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olacak. Küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına da katkı sunması bekleniyor.

51 bin 402 metrekare alan üzerine kurulan Şanlıurfa Bilim Merkezi 40 bin metrekare peyzaj alanına sahip, projede kapalı alan ise 9 bin metrekare olacak şekilde tasarlandı. Dış cephe çalışmalarını ve çevre düzenlemesini tamamlayan ekipler bilim merkezinin iç tefrişatını da titizlikle sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehrin çocuklarının, gençlerinin bilimin temelinde yoğrulmasını ve geleceğe umutla bakmasını sağlamak amacıyla Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınında başlattığı Bilim Merkezi inşaatında çalışmalarında sona gelindi.