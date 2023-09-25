Kocaeli’nin Körfez ilçesinde binbin ile okula giden lise öğrencisine otomobil çarptı. Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralanan Binbin ile okula giden lise öğrencisi Furkan M.’ye, Muhammet Ü. idaresindeki 41 AOF 697 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, lise öğrencisine yardım ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.