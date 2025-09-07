Kocaeli’de 4-12 Ekim’de düzenlenecek 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na hazırlık kapsamında, 9-14 Eylül’de kentin yazarları okurlarıyla bir araya gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fuar öncesinde kentte kültürel bir atmosfer oluşturmak amacıyla, Halk Kürsüsü Derneği işbirliğiyle bir dizi etkinlik planladı. Bu kapsamda, 9-14 Eylül tarihleri arasında Endüstri Meslek Lisesi önünde kurulacak alanda, onlarca yerel yazar için imza günleri düzenlenecek. Yazarlar, her gün 11.00-19.00 saatleri arasında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Etkinliklerin söyleşi bölümü ise Milli İrade Meydanı’ndaki Sanat Kafe’de gerçekleştirilecek. Yazarlar, her akşam 19.30-22.30 saatleri arasında edebiyat ve sanat üzerine Kocaelililerle sohbet edecek.