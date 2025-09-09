“Ortada bir oyun vardı”

Kardal, Çankaya FK karşısında dengeli bir oyun ortaya konduğunu belirterek, "İki tarafın da skor üretebileceği, fizik gücü yüksek ve geçiş hücumlarının sıkça kullanıldığı bir maç oynandı. Hafta boyunca çalıştığımız formasyonları zaman zaman sahaya yansıtmayı başardık ve gol pozisyonları da yakaladık" dedi.

"Sahipsiz toplarda zorlandık"

Sahipsiz topları kazanma konusunda eksikler yaşadıklarını ifade eden Kardal, "Bu alanda sorun yaşadık. Maçın son 10 dakikasında rakibin 10 kişi kalmasını avantaja çevirebilirdik. Üçüncü bölgede daha fazla kalabilseydik, golü bulmamız içten bile değildi" diye konuştu.

“Doğru yolda ilerliyoruz”

Rakiplerinin ekonomik gücü ve hedefleriyle üst lige çıkmak için kurulduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Buna rağmen sahada ne yaptığını bilen, planlı oynayan bir takım görüntüsü verdik. İlk haftaların zorlu olduğunu biliyoruz, bu yüzden alınan 1 puanı değerli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

“Zamanla oturacak bir oyun anlayışımız var”

Eksikler üzerinde çalışacaklarını vurgulayan Kardal, "Oyunumuzun oturması zaman alacak ancak doğru yolda ilerlediğimizden eminiz. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyor, her geçen gün daha güçlü bir şekilde sahada olacağımızı belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.