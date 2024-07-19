Muharrem ayı nedeniyle Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl’de aşure dağıtımı gerçekleşti.BİNGÖL GÜNCEL TV

BİNGÖL (İGFA) - Vali Ahmet Hamdi Usta, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Ulucami önünde, Cuma namazı çıkışında yapılan aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplamda 3 bin 500 aşurenin dağıtıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Muharrem ayının önemine değinerek, “Muharrem aşure günü vesilesiyle, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün katkılarıyla Bingöl’de 3 bin 500 aşureyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Cuma namazı çıkışında yapılan bu dağıtımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, Bingöl halkının etkinliğe gösterdiği ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Allah, dualarımızı kabul etsin. Toplumumuzun bu güzel birlikteliğini sürdürmek dileğiyle, herkese saygılarımı sunuyorum,”dedi.