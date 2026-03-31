Türkiye Binicilik Federasyonu, hakemlik alanında uzun yıllardır beklenen önemli bir organizasyonu yeniden Türkiye'ye taşıdı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 'FEI Level 1 Aday Hakem Kursu ve Sınavı' 26 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Binicilik Federasyonu camiası ile ulusal hakemler açısından önemli bir dönüm noktası olarak gösterilen organizasyonun, Türk biniciliğinin uluslararası hakemlik yapılanmasındaki temsil kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, açıklamasında 26 yıllık bir beklentinin karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tuncer, göreve geldiklerinden bu yana temel hedeflerden birinin Türk hakemlerinin uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi olduğunu belirterek, gelinen noktayı bu hedef doğrultusunda önemli bir kazanım olarak değerlendirdi.