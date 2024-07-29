Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 35. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri büyük bir coşku ile gerçekleşti. Ekin Uzunlar’ın sahne aldığı yayla şenliğine binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden bir tanesi olarak kabul edilen Akyazı Acelle Yayla Şenlikleri’nin 35’incisi büyük bir coşku ile gerçekleşti. Binlerce vatandaşın katıldığı ve doyasıya eğlendiği şenliğin son günündeki etkinliklere Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

Üç gün boyunca Akyazı’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaşın keyifli vakit geçirdiklerinin son gününde ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Uzunlar, şarkıları ile yayla şenliğine katılan vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Ekin Uzunlar konseri sonrasında alanı dolduran vatandaşları selamlayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden olan Acelle Yayla Şenlikleri’nde siz değerli hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bilal Soykan, “Yayla şenlikleri kültürümüzün bir parçası. Bu geleneğin devam edebilmesi bizim için çok değerli. İlçemizde uzun yıllardır devam eden Karapınar, Davlumbaz, Çiğdem ve Acelle Yaylası gibi şenliklerimizi destekleyerek geleneklerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Biz millet olarak bir ve beraberken güzeliz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah” diye konuştu. Başkan Soykan’ın konuşması sonrasında önemli sanatçıların sahne aldığı şenlikte ayrıca ağalık seçimi de gerçekleştirildi. Acelle Yayla Şenlikleri Ağası Recep Yılmaz 1 milyon lira ile yeniden Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri ağası oldu.