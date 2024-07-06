A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda ile karşı karşıya geldiği EURO 2024 çeyrek final maçını Kocaeli’de binlerce kişi kurulan dev ekranda izlendi. Taraftarlar, golle ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçı binlerce Kocaelili dev ekranda izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Kent Meydanı’nda kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, takımın golü ile büyük sevinç yaşadı. Davul zurna çalan, şarkı söyleyen binlerce kişi, milli takım için tek yürek oldu.