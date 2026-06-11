Kafkasspor Altyapı Sorumlusu Murat Endes yaptığı açıklamada, şampiyonluklarla dolu bir sezonun ardından yeni bir heyecana başladıklarını belirtti. Yaz Futbol Okulu kapsamında çocukların hem futbol eğitimi alacağını hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlanacağını ifade eden Endes, “Kafkasspor olarak hedefimiz yalnızca iyi futbolcular yetiştirmek değil; aynı zamanda ahlaklı, disiplinli, saygılı, karakterli ve örnek bireyler yetiştirmektir. Çünkü bizler futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olmadığını, aynı zamanda bir karakter eğitimi olduğuna inanıyoruz” dedi.

ALTYAPIDAKİ BAŞARILARA DİKKAT ÇEKTİ

Altyapıda elde edilen başarıların doğru sistem ve planlamanın sonucu olduğunu vurgulayan Endes, U14 ve U15 takımlarının şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası’nda kulübü temsil ettiğini, U17 takımının ise Türkiye Şampiyonası’na katılma başarısı gösterdiğini söyledi. Endes ayrıca altyapıdan yetişen birçok futbolcunun bugün A Takım forması giydiğini ifade etti.

KAYITLAR ONLİNE YAPILACAK

Yaz Futbol Okulu kayıt sürecinin aileler için kolaylaştırıldığını belirten Endes, ön kayıtların Spor Akademik sistemi üzerinden online olarak yapılacağını söyledi. Velilerin kulübe gelmeden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceğini ifade eden Endes, kayıt işlemi sonrası antrenörlerin ailelerle iletişime geçerek detaylı bilgilendirme yapacağını kaydetti.

Ön kayıt linki:

https://kafkasspor.sporakademik.com/OnKayit

“BİR ŞEHRİN GELECEĞİ”

Kafkasspor olarak çocukları sadece sporcu değil, iyi insan olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Murat Endes, “Bir Şehrin Geleceği anlayışıyla çıktığımız bu yolda, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2013–2021 doğumlu tüm çocuklarımızı Kafkasspor Yaz Futbol Okulumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.