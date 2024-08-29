Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirmesinde son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 şahsın yakalandığı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

65 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, 65’i son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar bin 828 teröristin etkisiz hâle getirildiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olduğu belirtilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen araç kazası sonucu 22 Ağustos’ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık’a bir kez daha Allah’tan rahmet dilendi..

HUDUTLARDA 394 ŞAHIS YAKALANDI

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 şahsın yakalandığı duyuruldu. Bin 370 şahıs ise hududu geçemeden engellendiği belirtilirken, yakalanan şahıslardan 15’inin terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

Bilgilendirme toplantısında 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışılırken yakalananların sayısı 9 bin 67’ye yükseldiği, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 72 bin 82 olduğu ifade edildi.