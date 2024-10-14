Edirne’nin İpsala ilçesinde 44 yaşındaki Bekir İşlek’in evinin önünde 21 yerinden bıçaklanarak katledildiği olayla ilgili gözaltında bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir İşlek, Köprü Mahallesi’ndeki evinde husumetlileri E.K. ve eşi Z.K., yanlarına çocukları E.K. ve D.K. ile çocuklarının arkadaşı E.Ç. ile karşılaştı. Şüpheliler ile İşlek arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, E.K, yanındaki bıçak ile Bekir İşlek’i bıçakladı.

Çeşitli yerlerinden 21 bıçak darbesi alan İşlek, ağır yaralanarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Bekir İşlek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşlek’in cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, E.K, Z.K, D.K, E.Ç. ve katil zanlısı E.K. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu.

Katledilerek öldürülen Bekir İşlek’in cenazesi İpsala’da toprağa verilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., Z.K., D.K., E.Ç. ve E.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.