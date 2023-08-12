Kırklareli’nin Kofçaz Kaymakamı Onur Bektar, Ahlatlı ve Karaabalar köylerinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bilgen Kırtay ile birlikte Karaabalar ve Ahlatlı köylerini ziyaret ederek, yapımı devam eden ve tamamlanmış çalışmaları inceledi. Kaymakam Bektaş, çalışmalarla ilgili herhangi bir aksaklık olmaması için azami derecede hassasiyet gösterilmesini, devam eden çalışmaların zamanında bitirilerek, köylülerin mağdur edilmemesini istedi.