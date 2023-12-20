Adalar deyince akla gelen ilk ülke en yakınımızdaki komşumuz olan Yunanistan oluyor. Hemen karşı kıyıda olan Yunan adalarının en güzellerini sizlere anlatmaktan büyük bir mutluluk duyarız. Masmavi ve tertemiz denizi ile mitolojilerdeki yerini alan adalar üstünde geçirdiğiniz saatlere renk katacak. Vizesiz yada vize ile gidilmesi mümkün En güzel Yunan Adaları, öğlen vakti tepenizden aydınlatan sapsarı güneşi ile tatiliniz için bir numaralı seçim olabilir.

En Güzel Yunan Adaları

Aslında bu bölgedeki her ada gerçekten birbirinden güzel gözüküyor. Lakin kapı vizesi almanız tek sıkıntısı. Yunanistan bize en yakın ve komşu ülke olmasına rağmen elinizi kolunuzu sallayarak girmek mümkün değildir. Yaklaşık 15 adet Yunan adası her yaz mevsiminde Yunanistan’ın sınır kapılarından milyonlarca turistin geçmesine öncülük etmekte. Peki hangileri en güzelleri ? Şimdi göz atalım.

1. Hydra (Eşek Adası)

Büyük bir yerleşim alanı adada mevcut olmasa’da şirin evleri ile huzur bulmak için güzel bir ada. Yunan adaları arasında Hydra, bir diğer tabiri ile Eşek adasının oldukça mütevazi bir havası var. Atina’nın düzenli hayat süren sakinlerinin bir numaralı yeri olduğuna şaşmamalı. Zira sessizliği ve sükuneti ile turuncu – kahverengiye çalan kayalarına oturup düşünmelik bir Yunan adasıdır. Hydra adası Yunanistan’da öyle bir günde gezilecek günü birlik adalardan değildir. Buraya geldiğinizde 1 haftadan uzun bir tatil yapmanız önerilir. Adanın her güzelliğinden faydalanmak ve kültürünü öğrenmek için zaman ayırmalısınız. Sahil plajları birkaç tane ile sınırlıdır. Sunset Restoran’ın yemekleri deniz kenarında manzarası ile gayet güzeldir.

2. Milos

Milos ise listemizde denizinin her yerde olması ile ikinci sıraya oturuyor. Kontrast renklerin az olduğu, cansız ve buğulu görünümlü çiçekleri ile sanki binlerce yıllın hatırına ayakta duruyor gibi bir görünüşü var. Adanın Kuzey cephesinde masmavi bir deniz ve Güney cephesinde ise turkuaz’a çalan renkli denizi vardır. Plajları ve Koyları bol bol olduğu için kalabalık konusunda sıkıntı çekmeyeceksiniz. Özellikle Sarakiniko kayalıklarının ardında saklanmış gizli bir cennet gibi gözüken plajı göz kamaştırıyor. Bu plajın etrafındaki kayalıklardan denize atlamak gibi güzel bir hobi yoktur bence Yunanistan’da.

3. Serifos (Koyunluca)

125.340 dönümlük arazisi ile gerçekten büyük bir adadır. 1916 yılında tarihte konuşulacak bir hikayenin sonucunda “Ada” olarak kullanılmaya başlandı. Şu anda Yunanistan’ın en güzel adaları ile yarışan Serifos, büyük maden ocağı şirketinin çalışanları büyük baskıya dayanamayıp grev yapmalarından sonra maden ocağının Patronunun emri ile karşı çıkan herkesi öldürmesi ile bilinir. Yaklaşık 30 taşeron işçinin ölümüne sebep olan olay burada meşhurdur. Adada oyunlardaki köprülere benzeyen yarım kalan bir paslanmış demirli köprü vardır. Sahilinde kahverengi ve mavi arası renkli denizi, bembeyaz sokaklarında bembeyaz evleri ile manzarası enerji vericidir. İçinde bulunan 12 sahil plajının hepsi birbirine çok benziyor. Gündüzleri beyaz ambiyansıyla Kafeneio sıcak ve soğuk içecek mamullerinin bulunduğu kafeye gidebilirsiniz.

4. Amorgos

Yunan adalarının yüz ölçümü bazında en küçüğü olarak bilinir. Gelenek ve görenekleri Yunanlıların değişmeyen o öz kültürüyle yaşatılıyor. Yunanistan’ı ve Yunanlıları anlamak istiyorsanız Amorgos adasını tercih etmelisiniz. Bisiklet kiralayıp ovalarını ve Yunan tarzı beyaz evlerinin olduğu sokaklarını karış karış gezmelisiniz. Rengarenk bir yerli halka sahiptir. Evlerinde ve Dükkanlarında aydınlatıcı ve iç açıcı motiflerle süslenmiş güzel ahşaplar bulunur. Aynı zamanda Restoranlarında Yunan mutfağına yakından bakma fırsatı edinebilirsiniz. Restoranlarında herhangi bir yiyecek yada içecek sipariş ettiğinizde adada yetiştirilen bitkiler mutlaka gelen turistlere tattırılır. Yunan mutfağına has Peynir ve meşrubatları, Big Blue (Büyük Mavi Deniz) adını verdikleri koyu mavi denizi’de ilgi odağıdır.

5. Mykonos (Mikonos)

Yunan adalarının tartışmasız en popüleri. Feribotla adanın yamacına yaklaşırken beyazlara bürünmüş görüntüsü ile göz alıcı bir tasarıma sahip. Mikonos hem yerli halkın hemde turistlerin en çok gittiği adadır. Toplamda 100 kilometreye yakın plajları ile denize girmek için’de bir numaralı yerdir. Mavi ve Beyaz renkteki evlerden birini günlük kiralamak için ortalama 75 dolar ödüyorsunuz. Yunanistan’ın bize göre en güzel adası Mikonos, Yunan bayrağından esinlendiği renklere sarılmış sokakları ile milliyetçi bir duruşu var. Adanın her tarafından dikkatleri üzerine çeken Yel Değirmenleri’de ayrı bir hava katıyor. Paraportiani Kilisesi ve Yunan mitolojisi heykelleri’de turistik yerleri olarak sayılabilir. Bin yıla yakın tarihi olduğu için Mikonos müzesini yapma gereği duymuşlar. Adanın tarihini öğrenmek adına müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Sabah 09:00 açılış ve akşam 17:30’da kapanışı oluyor bu saatler arasında gitmeye özen gösterin. Gece hayatı ise Nammos Beach’da ciddi manada ün salmıştır. Zengin kesimin ve genellikle para harcamak için uzun süre tatile gelen turistlerin Ege bölgesindeki bir numaralı adasıdır.

6. Kefalonya

Adanın cennet gibi balta girmemiş ormanlarına dalıp Yunan mitolojisindeki Hermes’in oğlunun adını alan Kefalonya’da keşfe çıkmak buranın en iyi aktivitesi. İyonya denizinin ortasında konumlanan ada sanki Poseidon’un unuttuğu yer gibi duruyor. Kendinizi Yunan mitolojisinin içinde inanılmaz bir dünyada bulacaksınız. Sanki Tartarus’un derinliklerine inen yarıkları, el değmemiş ormanlık alanları adaya esrarengiz bir hava katıyor. Yunan adalarında Ege denizi değil İyonya denizi içinde olarak kabul edilir. Şirin ve minik bir restoran olan Romantza, adanın milattan öncesine kadar dayanan geçmişini mutfağıyla gösteriyor.

7. Ithaka Adası

İyonya adalarında gezginlerin es geçtiği bir ada. Hep en ünlüleri mi koyacağız ? Gerçek gezginlerin şimdi belli olacağı başlık burasıdır. Ithaka adası çok insanın uğramadığı bir destinasyon olsa’da gerçekten mükemmeldir. Temiz havası ve kimsenin el sürmediği orman ağaçları ile oksijeni buram buram içinize çekebileceğiniz yegane yerdir. Adanın sahiline gidip Odysseus’un buradaki öldürülmesini hayal edip antik çağ zamanına dönebilirsiniz. Ayrıca denizi’de azımsanmayacak derecede güzeldir.

8. Folegandros

Küçük bir ada olmasına rağmen güzelliği ile büyüleyici etki yapıyor. Haftalık tatilinizin sonlarına doğru esnafla’da kaynaşıp yerli Folegandros’lu olmanız an meselesi. Herkesin birbirini tanıdığı bu güzel Yunan adasının dağlık yüksek yerlerinden deniz manzarasını izlemek keyif verici. Adanın sıkı sahiplenenleri uzaktan tavla oynarken sanki Türk kahvehanesi izlenimi veriyor. Turistlerde adaya fazla uğramadığından dolayı buradaki yerliler kendilerine göre yabancı uyruklu vatandaşlara misafirperver davranıyor. Yunanistan’ın en güzel adası Mykonos’un sahil plajlarının beşte biri kadar bile yok. Yüz ölçümü kadar nüfusu’da doğru orantılı olarak az.

9. Siros (Syros)

Kiklad adalarından biri olarak kabul edilen Siros, diğer yandaş adalarına göre daha farklı bir konsepte sahip. Kesinlikle sokak yapısı, evleri ve denizi diğer Kiklad adalarından farklıdır. Hepsini gezip turladıktan sonra en son bu Kiklad adasına gidip kültürel farklılıkları görmeniz iyi olacaktır. Rönesans mimarisine yakın bir yapıya sahip. Bunun sebebi ise Rönesans’a öncülük eden İtalyan ordusu tarafından defalarca kez işgal edilmiş olmasıdır. Ada diğer yandaş adalarına maksimum yarım saat mesafede. Feribot ile ulaşımı çok kolaydır.

10. Zakintos

Blue Caves, Xigia Beach, Zakynthos Zante Town gezilmesi gereken başlıca yerleridir. Maksimum 80 TL ile Zakintos adasına feribot ile ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Adanın yerli halkı düzensiz bir hayat sürüyor. Bu nedenle kültür etkileşimi az olsa’da tatil yapılası ve gezilesi doğası harika bir Yunan deneyimi sunuyor.

Yunanistan Kiklad Adaları (En Güzelleri)

Mykonos

Milos

Serifos

Zakintos

Amorgos

Naksos

Paros

Binlerce yıllık antik Yunan tarihi ile en güzel Yunan adaları seçilmişlerdir. Ege denizine bağlı adalar grubudur.

Yunanistan İyonya Adaları

Ithaka

Kerkyra (Korfu)

Kefalonya

Zakintos

Lefkada

İtalyanın baskısı altında kalmış ve sömürge olarak yıllar boyunca yaşadığı için Rönesans tarzı mimari yapısı, İtalyan – Yunan karışık halkı ile İyonya adaları adını almıştır. İyonya denizinin sularında kalan adalardır. Her birinin mimari yapısı Avrupa ülkelerine benzetilmesi çok normaldir. 1915 Yılında bir çoğu İtalyanlar tarafından sömürge altına alınmıştır.