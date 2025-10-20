Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 15 Ekim 2025 tarihinde aldığı kararlarının ardından Almina Kumaşçılık Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 2 Kardeşler Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için iflas süreci başlatıldı.

ALMİNA KUMAŞÇILIK’IN İFLASI AÇILDI

T.C. Bursa İflas Dairesi’nin 2025/21 İflas dosya numarasıyla yayımladığı ilana göre, Almina Kumaşçılık Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 15/10/2025 tarih ve 2025/644 Esas sayılı kararıyla karar verildi. İflasın aynı gün saat 15:39’da açıldığı bildirildi. Şirketin merkezi Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak Güldoğan Tekstil No:23/1 adresinde bulunuyor.

2 KARDEŞLER MOBİLYA DA İFLAS ETTİ

Bir diğer karar ise 2025/20 İflas dosya numarasıyla yayımlandı. Buna göre, 2 Kardeşler Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 15/10/2025 tarihli ve 2025/562 Esas sayılı kararıyla hükmedildi. İflasın aynı gün saat 16:54’te açıldığı belirtildi. Şirketin adresi Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi Sabırlı Sokak No:59/1A olarak kayıtlara geçti.

Her iki karar da İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ edilirken, Bursa İflas Dairesi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: İlan.gov.tr