Bitcoin'deki (BTC) düşüşe dair değerlendirmeler, kripto analistleri Will Clemente ve Ramen tarafından olumlu bir perspektifle yapıldı. 11 Aralık sabahında kripto para piyasası panik havasını hissetti. BTC, 10 Aralık gecesi dikkat çekici bir düşüş yaşayarak 40 bin 400 dolara kadar geriledi ve bu düşüş anında yüzde 7'lik bir azalmayı beraberinde getirdi.

BTC'nin düşüşüyle birlikte altcoin'lerde de geri çekilmeler gözlendi. Bu da BTC'nin son bir haftanın tüm kazançlarını silmesine neden oldu. Ayrıca BTC'deki aşağı yönlü sert hareketlilik, dört ayın en düşük seviyesine ulaştı. BTC'nin karamsar bir tablo çizen düşüşü, kripto analisti Will Clemente tarafından olumlu bir şekilde yorumlandı. Clemente, düşüşün bir düzeltme olduğunu ve sürpriz olmadığını belirterek piyasanın sağlıklı bir dengeye doğru ilerlediğini savundu.

Olumlu Değerlendirmeler de Var!

Diğer bir değerlendirme ise ünlü analist Ramen'den geldi. O da düşüşün alt sezonuna işaret etti. Bitcoin'deki (BTC) yüzde 7'lik düşüş, 40 bin 400 dolara kadar gerilemesine yol açarak kripto yatırımcılarını endişelendirdi. Ancak bu durum, birçok kişi tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Bu olumlu yorumlardan biri, kripto analisti Will Clemente tarafından yapıldı.