Alzheimer hastalığında şuana kadar tedavi niteliği ispat edilmiş olan bilimsel ilaçlar vardır. Bunlar yaklaşık iki grupta oluşuyor. Bunun dışındaki diğer bitkisel nitelikli olabilecek olan ilaçların çok büyük yararları gösterilememiştir. Bazı ek katkılar olabilecek D vitamini, B vitamini, B 12 vitamini, C vitamini, ginkgo biloba gibi katlı faktörlerinin söz konusu olabileceği düşünülmektedir. Bilimsel açıdan bakıldığı zaman iyi geldikleri çoğunlukla ispat edilmiş durumda değildir. Başlangıçta bahsettiğim ilk iki ilaç grubu, hastanın tedavisinde oldukça geçerli olan ve katkısı olan durumlardır.