İstanbul Rami’de biyografi kitaplığı araştırmacılar ve okuyucularla buluşacak. Tarihi kışladan kütüphaneye dönüştürülen Rami Kütüphanesi’nde kurulacak biyografi kitaplığının yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor. Biyografi kitaplığının kurulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü arasında bir protokol imzalandı.

Protokole, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar ve Biyografi Enstitüsü Başkanı Erol Erdoğan imza attılar.

Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, biyografi kitaplığında 10 bine yakın biyografi kitabının olacağını ifade ederek, kitaplığın biyografi ile akademik, sosyal ve kültürel olarak ilgilenen herkese hizmet vereceğini belirtti. Kaşıkçı, biyografi kitaplığının alanında Türkiye’de ilk örnek olacağını da söyledi.

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Biyografi Enstitüsü ile protokol imzalamaktan ve biyografi kitaplığına ev sahipliği yapacaklarından dolayı memnun olduklarını ifade etti. Çelik, imzalanan protokolün, kitaplığın yanı sıra biyografi ile ilgili seminer, söyleşi, atölye, panel gibi faaliyetleri de kapsadığını belirtti. Ayrıca kitaplığın hizmete girdiği zaman ayrıca kamuoyuna duyurulacağını sözlerine ekledi.