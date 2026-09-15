Daha temiz, intizamlı ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle çalışmalarını sürdüren belediye, denetim kapasitesini artırmak adına bisikletli zabıta birimini faaliyete geçirdi. Taşıdıkları yaka kameraları sayesinde şeffaf ve anlık kayıt alacak olan görevliler; ana caddelerden yeşil alanlara kadar kentin dört bir yanında çevreye duyarsız tavır sergileyenlerle kararlılıkla mücadele edecek. Çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans dönemini başlattıklarını vurgulayan Başkan Dutlulu, temel amaçlarının yaptırım uygulamaktan ziyade Manisa’nın temiz kalmasını sağlamak olduğuna dikkat çekti.

Şehri korumanın müşterek bir mükellefiyet olduğunu ifade eden Başkan Besim Dutlulu şu açıklamalarda bulundu:

"Manisa’mızın kirletilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizin caddelerine, kaldırımlarına ve müşterek kullanım alanlarına atık bırakan ya da çöp attığı saptanan şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca 4 bin TL idari para cezası kesmeye başladık. 10 kişilik bisikletli zabıta ekibimiz yaka kameralarıyla sahada devriye gezerek çevreye zarar veren tutumları anında belgeleyecek ve yasal süreci işletecek. Gayemiz ceza kesmek değil, Manisa'mızı temiz tutmaktır. Zira burası hepimizin ortak evi. Yaşam alanlarımızı temiz tutmak ve sahiplenmek hepimizin asli görevidir."

Bisikletli zabıta ekipleri; motorlu taşıtların giriş yapmakta zorlandığı dar sokaklarda, yaya akslarında ve parklarda düzenli devriye atarak olumsuzluklara ivedilikle müdahale edecek. Kameralar aracılığıyla kayıt altına alınan kural ihlallerine mevzuat doğrultusunda yaptırım uygulanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu adımla hem sahada yüksek caydırıcılık oluşturmayı hem de vatandaşlar arasındaki ortak yaşam bilincini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.