Blefaroplasti operasyonu göz üstünde ve altındaki fazla derinin alınması işlemidir. Bu işlem esnasında göz etrafında yağ fıtıklaşmaları varsa onlar da çıkarılır. Üst göz kapağı blefaroplastisinde fazla olan deri çıkarılır ve özellikle burun kenarına yakın eğer bir fıtıklaşma varsa iç bölgedeki yağlardan da çıkarılabilir. Kaşlarda düşüklük varsa blefaroplasti ile birlikte kaş kaldırma ve alın germe işlemi de genellikle uygulanmaktadır.

Alt kapaktaki deri sarkmaları ve yağ torbalanmalarına bağlı olarak da alt kapak blefaroplastisi yapmaktayız. Bu işlem esnasında yine kirpik altından yapılan bir kesi ile girilir ve buradaki fıtıklaşmış yağlar ortaya konur. Gerekirse bir miktar çıkarılır. Ancak son zamanlardaki yöntem bu yağların korunarak alttaki derin çizgilerin altına yayılması şeklindedir. Ayrıca son yıllarda blefaroplasti ameliyatı esnasında özellikle alt kapağa yağ enjeksiyonları işlemlerini de birlikte kombine etmekteyiz.