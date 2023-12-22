Blok zincirinde depolanmış olan veriler, ağdaki herkes tarafından görülebilir ve manipüle edilemez ya da bozulamaz.

Blockchain teknolojisi, işletmelerin çalışma şeklinde devrimci bir etkiye sahiptir. Merkezi olmayan muhasebe teknolojisi sayesinde, şirketlere verileri depolamak ve işlemek için güvenli ve şeffaf bir platform sunulmaktadır. Akıllı sözleşmelerin yardımıyla blok zinciri, şirketlerin süreçleri otomatikleştirerek maliyetleri düşürmesi ve verimliliği artırması için yeni fırsatlar da sağlamaktadır. Ek olarak, blockchain müşteri verileri için daha iyi güvenlik sağlamakta ve iş operasyonlarına olan güveni artırmaktadır.

Blockchain Teknolojisi

Veri güvenliği ve şeffaflık alanındaki düşüncelerimizi değiştiren devrim niteliğindeki Blockchain teknolojisi, ilk olarak Satoshi Nakamoto adı ile tanınan bir kişi veya bir grup insan tarafından 2008 yılında keşfedilmiştir. O zamandan beri devlet kurumlarından finans kurumlarına kadar dünya çapında hızla benimsenmiştir. Bu yenilikçi teknolojinin potansiyel uygulamaları neredeyse sınırsızdır ve iş yapma şeklimizi şimdiden değiştirmeye başlamıştır.