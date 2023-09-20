Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda Devlet Başkanları ve liderlere, Başkanlığımız tarafından hazırlanan "Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış" ile "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitaplarını takdim etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere Türkiye'de farklı din ve inanç gruplarına yönelik son 21 yılda atılan demokratikleşme adımlarının, kapsamlı reformların ve hukuki düzenlemelerin yer aldığı "Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış" ile "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitaplarını hediye etti.

Geçen yılki BM Genel Kurulu için hazırlanan ve Türkiye'nin BM reformuna ilişkin tezlerini ortaya koyan "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabı, "Neden BM Reformu Yapılmalı?", "Uluslararası Barış Alanında Birleşmiş Milletler’in Önemi, Barış Gücü ve İnsanlığın Sorunları", "BM Reform Gerekçeleri ve Önerileri" olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Bu yılki BM Genel Kurulu için hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı "Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış" kitabında ise "Farklı Dil ve Lehçelerin Kullanılmasının Önündeki Engellerin Kaldırılması", "Cemaat Vakıflarının Mülk Edinmelerinin Kolaylaştırılması", "Eğitim Sisteminin Daha Demokratik ve Çoğulcu Bir Yapıya Kavuşturulması", "Farklı Din ve İnanç Gruplarının Kültürel Haklarının Genişletilmesi", "Farklı Din ve İnanç Gruplarının Özgürlük Alanlarının Genişletilmesi" başlıkları yer alıyor.

Kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı din ve inanç gruplarının temsilcileriyle yaptığı tarihî görüşmeler ve bu alanda yapılan çalışmaların kronolojisi de bulunuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her alanda atılan demokratik iyileşme adımlarının dil, din, ırk ayırt etmeksizin toplumun tüm kesimlerine ulaştığı vurgulanıyor.

Kitapta, "Türkiye dün olduğu gibi bugün de farklı din ve inanç gruplarıyla aynı gök kubbe altında huzur içinde yaşama gayretine dair her alanda somut ve kalıcı adımlar atmaya devam edecektir." ifadelerine yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim yazısında, bir ülkenin medeniyet seviyesinin, ekonomik ve teknolojik gelişmişlikle birlikte bireylerin din ve inanç hürriyetlerinin tam anlamıyla yaşayabilmeleriyle mümkün olduğunu belirtti. Erdoğan, Bir cihan devleti olan Osmanlı'nın 6 asır boyunca farklı inanç, kültür ve dile mensup tebaasını, barış ve huzur içinde ancak bu şekilde yönetmeyi başardığını vurguladı.