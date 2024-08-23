BNP Paribas Cardif Emeklilik’te dijital Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dönemi başladı. Cardif Bireysel E-Şube, web site veya direkt CepteCardif uygulaması üzerinden BES hesabı açılabilecek.

Türkiye’nin önde gelen bireysel emeklilik kuruluşları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Emeklilik, dijital BES dönemini başlattı. Sosyal Güvenlik Sistemi’nin tamamlayıcısı özelliğinde olan BES, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti, şeffaflık ve devlet güvencesi gibi önemli avantajlarla dikkat çekiyor. Gönüllü BES’e olan katılım sayısı da yükseliyor.

Yapılan açıklamaya göre; BNP Paribas Cardif Emeklilik müşterileri, bnpparibascardif.com.tr/ kurumsal web sitesi üzerinden “Bireysel Giriş”e tıklayarak veya CepteCardif mobil uygulamasını indirerek giriş yaptıktan sonra, ekrandaki “Online Satın Al” butonuna tıklayarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil oluyorlar. BES hesabı açtıktan sonra ise diledikleri bankanın kredi kartı ile aylık minimum 600 TL katkı payı ödeyerek birikim yapmaya başlıyorlar.

BES fon yönetimini, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla müşterilerine sunduklarını ve BNP Paribas Cardif Emeklilik BES fonları ile yatırımcılarının yüzünü güldürdüklerini belirten BNP Paribas Cardif Türkiye Banka Sigortacılığı ve Acente Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz; BNP Paribas Cardif Emeklilik müşterilerinin, BES’deki birikimlerini yüksek oranda değer kazanan bir yatırım aracına dönüştürdüklerine dikkat çekti.

Dijital BES projesinin ülkemizde gelişen sigorta bilinci, değişen eğilimler ve farklılaşan ihtiyaçlar bakımından önemli bir adım olduğunu belirten Gökhan Sertsöz, “Bu proje; yıllardır üzerinde durduğumuz müşteri odaklı yaklaşım, dijitalleşme, erişilebilir olma ve yalın süreç geliştirme konularının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır” diye konuştu.