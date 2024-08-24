Bursa’da organ ticareti suçuna karışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik açılan davada savcılık, sanıklar için istenen cezayı açıkladı. Uzun süredir takip edilen soruşturma kapsamında, yasa dışı organ ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu sanıkların, organ nakli bekleyen kişilere yasa dışı yollarla organ temin ettikleri ve bu süreçte insanları mağdur ettikleri belirlendi.

Savcılık, sanıkların insan ticareti, nitelikli dolandırıcılık ve insan sağlığını tehlikeye atma gibi suçlardan yargılanmalarını talep etti. İddianamede, sanıkların her biri için 15 ila 25 yıl arasında hapis cezası istendi. Savcı, bu suçların toplumda büyük bir güven kaybına yol açtığını ve insanların yaşam hakkını tehdit ettiğini belirtti.

Mahkeme, sanıkların savunmalarını dinledikten sonra kararını vermek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dava, Bursa’da büyük bir kamuoyu ilgisiyle takip ediliyor. Organ ticareti gibi ağır suçlara karışan kişilere verilecek cezanın, benzer suçların önlenmesi açısından caydırıcı olması bekleniyor.