Böbrek kanserinin birçok kansere yerleştiği yerleri vardır. Öncelikle böbrek kanseri, lokalde büyümeyi böbrek içinde büyümeyi çok uzun süre devam ettiriyor. 1 cm’lik bir tümörün kolaylıkla çıkıp metastaz yapması beklenmez. Çoğu kez 4 cm’lik gibi kritik bir boyutu geçtikten sonra metastaz yapabiliyor. Bu evreler erken evrelerdir. İlk sıçrama yaptığı yerler, böbreğin hemen kenarında olan lenf bezlerini tutması ve kemik, akciğer, karaciğer de sevdiği organlardır. Daha ileri evrelerde de beyine de metastaz attığını görüyoruz.