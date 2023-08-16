Bodrum Belediyesi heyeti, Prizren Belediyesi’nin daveti üzerine Kosova Prizren’e resmi ziyarette bulunduMUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi ve Prizren Belediyesi arasında, 13 Temmuz’da gerçekleştirilen Kardeş Şehir Protokolü sonrası yapılan davetle Bodrum Belediyesi’nden heyet, Kosova Cumhuriyeti Prizren şehrini ziyaret etti.

Ziyarete Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen başkan vekili Emel Çakaloğlu, belediye meclis üyeleri Ayşenaz Gültekin Öncel, Yunus Aslanparçası, Mustafa Çortoğlu, Mustafa Coşkun, Numan Cömert, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Kenan Apaydın ve BODTO YK Üyesi - iş insanı Gürkan Topan ile iş insanı Cenk Sezgin katıldı.

Prizren’de Belediye Başkanı Shaqir Totaj, T.C. Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve Prizren Belediyesi Meclis Başkanı Antigona Bytyqi, Prizren Belediye Meclisinde bulunan siyasi parti temsilcilerinden Ardit Krasniqi, Dafina Alishani, Levent Bush (KDTP–Türk Partisi), Haziz Hodaj ve Sead Arifi ile bir araya gelindi.

Görüşmelerde Prizren ve Bodrum Belediyesi’nin kardeş şehir olmasından duyulan memnuniyet ortaya koyulurken gelecek dönemde turizm, ticaret ve kültür sanat alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde istişarelerde bulunuldu. Ayrıca Prizren Belediyesi Meclis Başkanı Antigona Bytyqı’den belediyenin yönetim yapısı hususunda bilgiler alınırken Bodrum’un turizm performansı ile ilgili konuşuldu. Prizren ve Bodrum kentlerinin turizm açısından etkili tanıtımlarının yapılabileceği uygulamalar konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj, Bodrum’a doğrudan uçuşların artırılmasının önemine vurgu yaparken Kosova’da bulunan yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan belediyeler birliği aracılığı ile imzalayacakları ortak bir metni, THY ve Pegasus Havayollarının genel yönetimine iletebileceklerini, Bodrum Belediyesi’nin de girişimde bulunmasını talep etti.

Heyet, Motrat Qırıazı (Kiriazi Kardeşler) ilk ve ortaokulu, Kosova Türk Öğretmenler Derneği ve Doğru Yol Türk Sanat Derneği’ne de ziyaretlerde bulundu. Bodrum Belediyesi heyeti, başta Prizren olmak üzere Kosova’daki Türkçe eğitim ve öğretim yapısı hakkında bilgiler aldı. Türkçe eğitim gören öğrencilere iletilmesi için Kosova Türk Öğretmenler Derneği’ne 160 adet okul seti hediye etti.