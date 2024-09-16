İstanbul Sarıyer Belediyesi'nin 18 - 22 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği, Uluslararası Sarıyer Edebiyat Günleri, edebiyat tutkunlarını ve yazarları bir araya getirecek.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Bu yıl 11. Kez düzenlenen Uluslararası Sarıyer Edebiyat Günleri'nde, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen yazarlar ve şairler, okuyucuyla buluşacak. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Gazeteci Yazar Selçuk Arslan da kendi standında “Haber Kurgusunda İdeoloji ve Hegemonya” adlı kitabını imzalayacak.

Gazeteci Yazar Arslan; yazılarında toplumsal konularda, yazıya döktüğü veri analizleriyle dikkat çekiyor.

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