Halk arasında 'Korsan Park' olarak bilinen alanda yaşanan ürkütücü olaylar, bölge sakinlerini endişeye sevk ediyor. Son iki ay içinde, park içerisinde nereden geldiği belirsiz ve kimliği belirlenemeyen bir keskin nişancı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılarda toplam 5 kişi ve 2 köpek yaralandı. Parkın gizemli saldırılarından biri de 41 yaşındaki Sevgi Tevşi'ye telefonla konuşmak için çıktığı sırada bacağından yapıldı.

16 Kasım tarihinde, iş yerinin yakınında telefon görüşmesi yapmak amacıyla dışarı çıkan Tevşi, acımasız saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Tevşi'nin şikayeti üzerine, benzer saldırılara maruz kalan diğer 4 kişi de olayın yankı bulmasının ardından bir araya geldi. İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Nergis Mahallesi'nde bulunan parktaki olayın ardından mağduriyet yaşayan bu kişiler, emniyet birimlerinden saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve adaletin sağlanması için yardım talep etti.