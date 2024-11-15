Türkiye'nin kruvaziyer turizminin büyüdüğü 2024 yılında Karadeniz ise yeni cazibe merkezi oldu. Camelot Maritime Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Astoria Grande gemisiyle bölgedeki turizmi canlandırdıklarını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle duraklayan bölgedeki kruvaziyer turizminin yeniden yükseldiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin tarihi mekanları, şehirleri, ormanları ve denizleri, ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor.

Özellikle deniz ve liman turizminin hızla büyüyen bir kolu olan kruvaziyer turizmi, sunduğu potansiyelle dikkat çekiyor. 2024 yılında kruvaziyer turizmi, Akdeniz ve Ege limanlarının yanı sıra Karadeniz de büyük bir ivme kazandı. Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen Karadeniz kruvaziyer turizmi, bu yıl Camelot Maritime’in işlettiği Astoria Grande kruvaziyer gemisi sayesinde yeniden canlandı. Samsun, Sinop ve özellikle Trabzon limanlarına düzenlenen seferlerle bölgedeki kruvaziyer turizmi giderek popüler hale geldi.

Kruvaziyer turizminin canlanmasıyla birlikte Karadeniz kıyısındaki şehirlere kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turist sayısında önemli bir artış yaşandı.

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Karadeniz limanları ile Rusya arasında kruvaziyer seferleri düzenliyoruz ve bu sayede bölgedeki şehirlere gelen yabancı turist sayısı hızla arttığını kaydetti.

YENİ ROTA: KARADENİZ

Karadeniz’de kruvaziyer seferlerinin yeniden başlaması, bölgedeki turist sayısını önemli ölçüde artığını belirten Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kruvaziyer turizminin Akdeniz ve Ege'de olduğu gibi Karadeniz'de de gelişmesini sağlama hedefinde olduklarını söyledi.

Diğer bölgelere kıyasla Karadeniz'de daha az değerlendirilmiş durumda. Karadeniz’in kuzeyindeki savaş, bölgede turizmi zayıflattığını kaydeden Çavuşoğlu, "Şimdi ise kruvaziyer gemimizle Karadeniz'deki şehirlerimiz ile Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerin şehirleri arasında seferler düzenleyerek ülkemizin turizm gelirine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gelecek yıl seferlerimizi artırarak Akdeniz ve Ege’yi aratmayacak bir kruvaziyer turizmi potansiyelini Karadeniz'de değerlendirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Akdeniz ve Ege kıyılarındaki turizm başarısını Karadeniz’e taşımayı hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, “Ülkemizin deniz turizminde büyük bir potansiyeli var ve bu potansiyelin Karadeniz’de de hayata geçmesi için çalışıyoruz. “Karadeniz, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla turizm açısından büyük bir hazineye sahip. Ancak bu potansiyel, henüz tam anlamıyla keşfedilmiş değil. Kruvaziyer turizmi, bölgedeki turizm gelirlerini artırmanın yanı sıra yerel ekonomilere de katkı sağlayacak önemli bir fırsat sunuyor. Astoria Grande gemimizle gerçekleştirdiğimiz seferlerle, Karadeniz'in turistik cazibesini hem yerli hem de yabancı turistler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.’’ diye konuştu.