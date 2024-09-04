Bolu Dağı inişi Kaynaşlı mevkisinde tünel çalışması nedeniyle sıkışan trafikte önündeki tıra çarpan başka bir tır alev aldı.DÜZCE (İGFA) - Bolu Dağı inişi Kaynaşlı'daki tünel çalışması dolayısıyla trafikte tıra çarpan başka bir tır yandı

Alınan bilgiye göre, diğer sürücülelerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çıkan yangında çarpan tır kullanılamaz hale geldi.

Ekipler çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.