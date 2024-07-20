Düzce Kaynaşlı ve Bolu tüneli arası ve Bolu'da sağanak yağış etkili oldu. Berkay KILIÇ / Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği yolda araçlar güçlükle ilerledi. Sileceklerin son seviyesinde çalıştığı görülen araçlardaki insanlar yağmurun sevinciyle ellerini duşarıya çıkardıkları görüldü.

Geçim kaynağı Fındık olan batı karadeniz bölgesi için bu yağışın çok faydalı olacağı düşünülüyor. Baraj ve göllerin su seviyesi düşüşü bu şekilde tekrar dolacağı değerlendiriliyor.