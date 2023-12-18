Booking.com’da bu duyumlar karşısında Çin’den gelecek olan potansiyel gezginleri hedeflemek için bazı otellerin otel extranet’inde bir kısayol oluşturdu ve Çin’e özel fiyat sunmaları için bir teklif oluşturma sayfası hazırladı.

Booking.com’da Çin hedefli fiyat oluşturmak çok kolay. Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi booking.com extranet’inden giriş yaptıktan sonra Fiyatlar ve Kontenjan menüsü altından en sağda bulunan Çin Hedefli Fiyat butonuna tıklıyoruz.

Karşımıza çıkan sayfada yine aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi sadece Çinlilere özel yüzde olarak indirim uygulayabileceğiniz bir kutucuk çıkıyor. Bu kutucuk aracılığı ile Çinlilere özel uygulamak istediğiniz indiriminizi yüzde olarak girmeniz gerekiyor. Booking.com bu indirim oranının en az %10 olmasını tavsiye ediyor.

Booking.com üzerinde Çin’den yapılan arama sonuçlarında potansiyel müşterilere gösterilecek olan, özel indirim uygulayan otellerin tesis ismi yanında görünürlüğü arttırmak için özel bir yıldız etiketi de bulunacak.

Oluşturacağınız bu özel teklif sayesinde otelinizin daha düşük fiyat göstermesi ve özel etiket ile görünürlüğünüzü artırmada yardımcı olacak ve sonuç olarak daha fazla kazanç sağlayabileceksiniz.

Bu teklif uygulanması ile ilgili olarak booking.com bu teklif sayfasına aşağıdaki gibi bir not eklemiş;

Bu indirim Genius indirimleri, coğrafi hedeflenmiş fırsatlar, Günün Fırsatları veya Gizli Fırsatların üzerine asla eklenmez. Çin’den gezginler sadece en yüksek olan bir indirimi alacaktır. Temel bir fırsat oluşturursanız bu indirim üzerine eklenecektir.